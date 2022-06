Unieuro Sottocosto Continua: sconti online fino al 60%, non manca Dyson

Nonostante l'iniziativa Sottocosto di Unieuro sia terminata, la ben nota catena ha deciso di tornare a lanciare promozioni simili. Infatti, è stato avviato il Sottocosto Continua di Unieuro.

In questo contesto, fino al 16 giugno 2022 ci saranno sconti fino al 60% su parecchi prodotti. Si fa in ogni caso riferimento a un'iniziativa attiva solamente online, che mette al centro delle promozioni le categorie più svariate, dai wearable ai televisori, passando per computer portatili, elettrodomestici, speaker, robot aspirapolvere e chi più ne ha più ne metta.

Non manca in questo ambito un'offerta relativa all'aspirapolvere Dyson V8 Absolute+, che ora costa 299 euro (sul portale ufficiale di Dyson il prezzo è pari a 344 euro al momento in cui scriviamo). Potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un prodotto di questo tipo, anche se chiaramente gli sconti più consistenti risiedono altrove.

Per intenderci, c'è uno sconto del 55% sul frigorifero con congelatore Samsung RB34T675DS9, proposto adesso a 599,90 euro (al posto di 1.349 euro), così come non manca un possibile risparmio del 33% sullo Smart TV TCL 50P725, che dispone del sistema operativo Android e viene adesso proposto a 299,90 euro (anziché i precedenti 449,90 euro). Insomma, potreste voler dare un'occhiata al portale ufficiale di Unieuro in questi giorni.