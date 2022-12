Unieuro Sottocosto, crolla quasi della metà il prezzo di un TV LG NanoCell

Andando oltre allo sconto Unieuro su ASUS Zenfone 8, torniamo a soffermarci sulle iniziative promozionali lanciate dalla ben nota catena. Tra le varie offerte disponibili, infatti, troviamo quella relativa a un televisore NanoCell di LG.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, il prezzo del modello LG 75NANO766QA, che rappresenta un televisore uscito nel corso del 2022, è adesso sceso a 999 euro attraverso il portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo apprendiamo che precedentemente il prezzo a cui veniva venduto il prodotto era di 1.699 euro, dunque c'è di mezzo c'è un possibile risparmio del 41%.

Basta insomma effettuare un rapido calcolo per comprendere che lo sconto è di 700 euro. La promozione rientra in ogni caso nell'iniziativa Sottocosto di Unieuro, che proseguirà fino al 17 dicembre 2022. Avrete insomma ancora un po' di giorni, in seguito alla pubblicazione di questa notizia, per poter usufruire dello sconto.

In ogni caso, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online in merito a questo specifico modello di televisore, che dispone di un pannello con diagonale di 75 pollici e risoluzione 4K, nonché del sistema operativo webOS, abbiamo notato che anche su Amazon il costo è sceso a 999 euro, ma in questo caso la spedizione può richiedere anche mesi. Non siamo invece riusciti a trovare il televisore sul portale ufficiale di MediaWorld.

Per il resto, dato che siamo ormai in periodo natalizio, potreste voler effettuare la "corsa ai regali" tenendo d'occhio le principali promozioni in arrivo in generale. A tal proposito, potreste dunque voler dare un'occhiata al canale Telegram delle offerte.