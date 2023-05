Da Unieuro parte il Sottocosto: dieci giorni di offerte imperdibili fino al 4 Giugno

Unieuro lancia in giornata odierna il Sottocosto, che fino al 4 Giugno 2023 propone una serie di offerte molto interessanti su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica

Il Samsung Galaxy A14 da 6,6 pollici con 64 gigabyte di memoria interna è disponibile a 159,99 Euro, l’11% in meno rispetto ai 179,99 Euro di listino. In offerta troviamo anche lo Xiaomi Redmi 9C da 128 gigabyte, che viene proposto a 129,99 Euro, il 35% in meno rispetto ai 199,99 Euro di listino.

Tra le promozioni di contorno segnaliamo quella sulla GoPro Hero9, a 199,99 Euro, con un risparmio del 33% dai 299,90 Euro imposti dal produttore.

Fronte tablet, invece, il Samsung Galaxy Tab S7 FE da 64 gigabyte passa a 399,90 Euro, il 42% in meno rispetto ai 699 Euro precedenti.

Non potevano mancare all’appello i TV: da questo fronte segnaliamo la promozione sull’LG OLED 55CS26LA da 55 pollici ad 899,90 Euro, il 47% in meno dai 1699 Euro di listino.

Per i fan Apple invece è disponibile il Mac Mini con M2 a 599 Euro, oltre che l’iPhone 14 Pro da 128Gb a 1149 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo. Per tutte le condizioni di vendita e spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.