Unieuro Sottocosto, c'è Samsung Galaxy A10 in offerta a buon prezzo

In seguito all'offerta limitata su un TV LG 4K, Unieuro torna a lanciare promozioni interessanti relative al mondo tech. Più precisamente, ci spostiamo nel mondo dei dispositivi mobili, in quanto la nota catena ha scontato lo smartphone Samsung Galaxy A10.

In particolare, il dispositivo viene venduto, mediante una promozione Sottocosto, al prezzo di 119,90 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando al sito Web della nota catena, in precedenza il costo dello smartphone era pari a 159,90 euro, quindi si tratta di un risparmio di 40 euro. Vi ricordiamo che il dispositivo monta 2GB di RAM e 32GB di memoria interna. Le colorazioni messe in offerta da Unieuro sono quelle Black e Blue.

I più attenti tra di voi si ricorderanno che lo smartphone era già stato messo in offerta a fine maggio 2020. Tuttavia, in quel caso il prezzo era fissato a 128 euro, ovvero 8,1 euro in più rispetto alla promozione attuale. In parole povere, lo smartphone è tornato in promozione e lo ha fatto con un prezzo ancora più contenuto.

Per quanto riguarda gli altri principali store online, non siamo riusciti a trovare lo smartphone sul portale ufficiale di MediaWorld, mentre Amazon Italia non è rimasta a guardare, dato che anche in questo caso il prezzo è sceso a 119,90 euro tramite rivenditori.