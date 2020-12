Unieuro Sottocosto, Huawei P40 in sconto a 300 euro in meno: Amazon rilancia

I più attenti tra di voi sapranno sicuramente che Unieuro ha prorogato l'iniziativa "Sottocosto" fino al 3 gennaio 2021. Proprio in questo contesto arriva una promozione niente male relativa allo smartphone Huawei P40. Tuttavia, la "battaglia" all'ultimo sconto non accenna a finire nemmeno in questi ultimi giorni del 2020.

Ci sono infatti altri store online che hanno deciso di rispondere a Unieuro, ma partiamo dall'inizio. Ebbene, l'offerta di Unieuro propone il dispositivo a 499,90 euro. Un prezzo interessante, considerando che, stando al sito Web ufficiale della nota catena, in genere il costo dello smartphone sarebbe di 799,90 euro. In parole povere, si tratta di un possibile risparmio del 37%, ovvero di 300 euro. Vi ricordiamo che lo smartphone monta 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, ma si tratta di un dispositivo HMS (Huawei Mobile Services) e sono dunque assenti i servizi Google.

In ogni caso, analizzando quanto proposto dagli altri principali store online, ci siamo accorti del fatto che i rivenditori di Amazon Italia hanno fatto scendere il prezzo a 406 euro, ovvero 93,90 euro in meno rispetto alla promozione di Unieuro. In parole povere, nonostante il Natale sia passato, il prezzo è interessante tanto quanto quello di qualche settimana fa. Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo modello sul portale ufficiale di MediaWorld.

In ogni caso, sembra trattarsi di un buon momento in generale per portarsi a casa Huawei P40.