Unieuro, parte il Sottocosto: incredibili offerte su tanti prodotti fino al 16 Dicembre

Con la scadenza della precedente promozione, Unieuro lancia in giornata odierna il nuovo volantino che porta con se il “Sottocosto”, con delle interessanti offerte fino al 16 Dicembre 2023 su tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica.

Il Samsung QE55Q70CATXZT da 55 pollici è disponibile a 699 Euro, 600 Euro in meno rispetto ai 1299 Euro di listino, mentre l’LG OLED 48A26LA da 48 pollici viene proposto a 649,90 Euro, con un risparmio di 650 Euro se si tiene conto che di listino costa 1299 Euro.

L’iPhone 14 da 128 gigabyte viene invece proposto a 749 Euro, 130 Euro in meno dagli 879 Euro imposti dal produttore, mentre il MacBook Air da 13 pollici con M1, 8GB di RAM ed SSD da 256 gigabyte è disponibile ad 849 Euro, mentre iPhone 15 Pro Max da 256 gigabyte è disponibile in offerta a 1399 Euro e l’Apple Watch Series 9 GPS Only con cassa da 45mm in alluminio è disponibile a 429 Euro.

In sconto anche lo Xiaomi Redmi 12, a 179,99 Euro: in questo caso il risparmio è importante dai 229,90 Euro, mentre lo XIaomi Redmi Pad SE da 128 gigabyte passa a 159,99 Euro. Tra gli sconti anche l’Honor Pad X9 da 128 gigabyte, a 149,99 Euro, mentre l’Honor 90 Lite è disponibile a 229,90 Euro ed il Samsung Galaxy S23 Ultra da 256 gigabyte a 949 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.