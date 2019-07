Unieuro, parte il Sottocosto: un mare di offerte su tanti prodotti!

Unieuro lancia oggi il nuovo Sottocosto, che sarà attivo fino al prossimo 4 Agosto, e propone tante offerte su svariate categorie di prodotti, tra cui smartphone, smartwatch, TV Ultra HD ed altro. Vediamo insieme quali sono i più interessanti.

Xiaomi Redmi Note 7 nella versione con 4 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna può essere acquistato a 169,90 Euro, il 15% in meno rispetto al prezzo di lancio. Il Galaxy A50 di Samsung da 128 gigabyte invece è disponibile in offerta a 299,90 Euro, mentre iPhone Xr da 64 gigabyte, non brandaizzato e con scocca nera è disponibile in offerta a 699 Euro, per un risparmio di 200 Euro circa rispetto al prezzo di listino.

Tra i prodotti in offerta troviamo anche Apple Watch Series 4 a 389 Euro, mentre il Galaxy Watch di Samsung passa a 249,90 Euro. Sempre dal fronte degli indossabili, Huawei Watch 2 è disponibile in offerta a 139,90 Euro.

Per quanto riguarda i televisori, la Samsung QLED QE55Q60RAT da 55 pollici 4K Ultra HD passa a 799 Euro, il 38% in meno rispetto al prezzo di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile qui.

