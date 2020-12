Unieuro Sottocosto, Motorola Edge in sconto al 48% in meno

Dopo l'offerta legata all'SSD esterno da 512GB, "torniamo" da Unieuro per via di un'altra promozione interessante in ambito tech. Infatti, la nota catena ha dato il via a uno sconto relativo allo smartphone Motorola Edge.

In particolare, quest'ultimo modello viene proposto a un prezzo pari a 359,90 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, solitamente il prezzo del dispositivo, "brandizzato" TIM, sarebbe di 699,90 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 340 euro, ovvero del 48%. Contate che si tratta di uno smartphone annunciato ad aprile 2020. Vi ricordiamo che questo modello monta 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Non manca il supporto al 5G.

I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che il dispositivo era finito al centro di uno sconto qualche settimana fa. Tuttavia, Unieuro ha deciso di fare scendere ulteriormente il prezzo rispetto a quell'occasione. In ogni caso, analizzando quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che il dispositivo non è presente sul portale ufficiale di MediaWorld. I rivenditori di Amazon Italia, invece, non sono rimasti a guardare e infatti vendono lo smartphone a partire da 359,90 euro.

Insomma, potrebbe trattarsi di un momento interessante per portarsi a casa Motorola Edge.