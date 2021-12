Unieuro, il Sottocosto Online continua: offerte fino al 30 Dicembre 2021

Continua, solo online, il Sottocosto di Unieuro. Fino al prossimo 30 Dicembre 2021, infatti, esclusivamente sul sito web della catena di distribuzione, sarà possibile godere di una serie di promozioni molto interessanti su prodotti d'elettronica ed informatica.

Le AirPods di terza generazione sono disponibili a 179,99 Euro, il 10% in meno rispetto ai 199,99 Euro di listino, ma possono essere acquistate a prezzo ridotto anche le Xiaomi Mi True Wireless Erabuds Basic 2, a 16,99 Euro, con un risparmio del 43% dai 29,99 Euro precedenti.

Fronte indossabile, invece, segnaliamo lo Xiaomi Mi Smart Band 5 a 19,99 Euro, il 50% in meno dai 39,99 Euro di listino, mentre Huawei Watch GT2 passa a 109,99 Euro, con un risparmio del 52% rispetto ai 229,99 Euro di listino.

Interessante anche lo sconto sul MacBook Air da 13 pollici con chip M1 a 999 Euro, il 13% in meno rispetto ai 1159 Euro di listino. Apple Watch Series 7, GPS Only, con cassa da 41mm in alluminio invece è disponibile a 399 Euro, il 9% in meno dai 439 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo: per tutti i dettagli sui costi di consegna e spedizione e la possibilità di effettuare il pagamento a rate, vi rimandiamo alla singola pagina.