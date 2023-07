Unieuro, parte il Sottocosto: promozioni imperdibili fino al 30 Luglio

Unieuro annuncia oggi il lancio del nuovo Sottocosto, il volantino che fino al 30 Luglio 2023 propone una serie di sconti molto interessanti su tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica.

L’iPhone 14 da 128 gigabyte è disponibile a 829 Euro, in calo del 19% dai 1029 Euro di listino. In sconto anche il Samsung Galaxy A14 con 128 gigabyte di storage, che viene proposto a 179,99 Euro, mentre il Galaxy A04s è disponibile a 99,99 Euro e l’iPhone 11 da 128 gigabyte a 549 Euro. Tra gli smartphone scontati troviamo anche l’iPhone 14 Pro Max da 128 gigabyte, a 1279 Euro, il 14% in meno dai 1489 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy A14 è disponibile a 179,99 Euro e lo Xiaomi Redmi Note 11S a 199,99 Euro.

In sconto però segnaliamo anche il MacBook Air da 13 pollici con processore M2 ed SSD da 256 gigabyte, che è disponibile a 1159 Euro, in calo del 14% dal prezzo consigliato di 1349 Euro. Il Lenovo IdeaPad 3 da 15 pollici con i5, 16GB di RAM ed SSD da 512GB invece è disponibile a 539 Euro.

Interessante anche la riduzione su TV Xiaomi 43A2 da 43 pollici, che è disponibile a 249,90 Euro.

