Unieuro Sottocosto, Smart TV LG in offerta sotto i 150 euro

Dopo aver lanciato l'iniziativa "Speciale Huawei", Unieuro torna a proporre delle promozioni in campo tecnologico. Più precisamente, questa volta la nota catena ci "trascina per mano" nel mondo dei televisori, dato che il prodotto al centro dell'offerta è un TV smart di LG.

In particolare, il modello LG 24TN510S-WZ.API viene venduto a un prezzo di 149,99 euro tramite il portale ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo sito Web, si tratta di un risparmio dell'11% rispetto al precedente prezzo. Si scende insomma sotto alla "barriera psicologica" dei 150 euro, entrando in una fascia che può potenzialmente fare gola a chi sta cercando, senza troppe pretese, un nuovo televisore.

Il modello coinvolto presenta infatti un pannello da 24 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Il sistema operativo è webOS di LG, quindi si tratta di un televisore smart. In ogni caso, analizzando quanto proposto dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che il prodotto viene venduto a 199,90 euro tramite rivenditori su Amazon Italia. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul sito ufficiale di MediaWorld. In ogni caso, utilizzando vari tool di comparazione, sembra che il prezzo offerto da Unieuro sia il più basso tra quelli online.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un prodotto di questo tipo.