Parte da Unieuro il Sottocosto Solo Online: tanti sconti fino al 30 Ottobre

Unieuro dà oggi il via al nuovo volantino valido solo online, il Sottocosto, che sarà attivo fino al prossimo 30 Ottobre e come sempre abbraccia una varietà di categorie di prodotti, tra cui smartphone, televisori e dispositivi hi-tech.

A livello di televisori, citiamo il TV Samsung UHD 4K da 43 pollici a 349 Euro, il 30% in meno rispetto ai 499 Euro di listino. E' disponibile in offerta anche la Samsung Serie 8 UE55RU7400U da 55 pollici, anch'essa 4K Ultra HD, che passa da 899 a 499 Euro, per un risparmio pari al 44%. Samsung porta nel volantino anche i TV QLED, tra cui la Q60R da 55 pollici, disponibile a 699 Euro rispetto ai 1299 euro di listino. Dal fronte Philips troviamo invece la 32PFS5603/13 da 32 pollici a 199 Euro. Per LG invece citiamo la OLED55C9PLA da 55 pollici 4K Ultra HD con pannello OLED a 1599 Euro.

Per quanto riguarda gli smartphone, l'Asus Zenfone Max M2 è disponibile in volantino a 149,99 Euro, mentre il Galaxy S10+ con 128GB di memoria interna passa ad 849,90 Euro.

La rappresentanza Apple nel volantino è composta solo da Apple Watch Series 4, che è disponibile al prezzo di 369 Euro rispetto ai 429 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.