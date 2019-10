Unieuro dà il via al Sottocosto: tante offerte fino al 20 Ottobre

Come ampiamente preannunciato qualche giorno fa, prende ufficialmente oggi il via il nuovo Sottocosto di Unieuro, che sarà attivo fino al 20 Ottobre e propone una serie di interessanti promozioni su tanti prodotti d'elettronica ed informatica.

Nel volantino troviamo l'iPhone Xr da 64GB, che è disponibile al prezzo scontato di 629 Euro rispetto ai 739 Euro di listino. Tra gli smartphone in offerta troviamo anche Huawei Mate 20 Pro da 128GB a 449 Euro, per un risparmio del 59% rispetto ai 1099 Euro precedenti, mentre Huawei P30 Lite è disponibile a 269,90 Euro, il 27% in meno se confrontato al prezzo di listino.

Come sempre in queste circostanze, anche i TV partecipano alla promozione. Il Samsung UHD 4K da 43 pollici scontato passa a 349 Euro, mentre l'LG 55UM7100PLB da 55 pollici 4K lo troviamo a 399 Euro. In sconto a 799 Euro anche la Samsung QLED 4K da 49 pollici Q70R, che garantisce un risparmio del 38% rispetto ai 1299 Euro imposti dal produttore.

Tra i prodotti scontati è disponibile anche il MacBook Air grigio da 13,3 pollici, a 999 Euro, mentre Apple Watch Series 4 può essere acquistato a 369 euro, che si traduce in un risparmio del 13% se confrontato al prezzo di lancio della società di Cupertino.

La lista completa è disponibile a questo indirizzo.