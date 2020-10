Unieuro Sottoprezzo: Huawei P40 Lite 5G in offerta, su Amazon c'è un omaggio

Per chi non lo sapesse, nella giornata odierna Unieuro ha ufficializzato il volantino chiamato Sottoprezzo. Rientra proprio in quest'ultimo la promozione di cui vi parliamo oggi, che coinvolge il mondo dei dispositivi mobili. Più precisamente, lo smartphone messo in offerta dalla nota catena è Huawei P40 Lite 5G.

Infatti, Unieuro ha abbassato il prezzo di quest'ultimo a 309 euro. Stando al portale ufficiale della nota catena, in genere il succitato smartphone verrebbe venduto a 399,98 euro. Questo significa che si sta parlando di un possibile risparmio di 90,98 euro. Uno sconto niente male, se si pensa che la nostra recensione di Huawei P40 Lite 5G è stata pubblicata solamente qualche mese fa, ovvero a luglio 2020. Vi ricordiamo che il dispositivo non dispone dei servizi Google, in quanto si tratta di uno smartphone HMS (Huawei Mobile Services). La RAM ammonta a 6GB, mentre lo storage interno arriva a 128GB. Le colorazioni disponibili da Unieuro sono quelle Nero, Argento e Verde.

Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri store online, ci siamo accorti del fatto che lo smartphone viene venduto a 329,90 euro su Amazon Italia. Tuttavia, in questo caso c'è un omaggio: uno speaker Bluetooth. Per il resto, non è da sottovalutare il fatto che anche MediaWorld ha scontato il dispositivo, abbassando il suo prezzo proprio a 309 euro, ovvero lo stesso costo proposto da Unieuro.

I più attenti tra di voi si ricorderanno che lo smartphone era già finito in sconto tempo fa, ma adesso è tornato in offerta e ci sono anche varie possibilità di scelta (vedasi speaker Bluetooth).