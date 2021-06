Unieuro Sottoprezzo, smartwatch Amazfit GTS scontato del 38%

Dopo aver trattato lo sconto relativo a un TV di LG, torniamo ad approfondire le promozioni lanciate da Unieuro in campo tech. Infatti, la nota catena ha avviato un'offerta relativa allo smartwatch Amazfit GTS.

Scendendo ulteriormente nel dettaglio, il prodotto viene venduto a 79,99 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che in genere il prezzo sarebbe di 129,99 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio del 38%, ovvero di 50 euro. Non male, considerando anche il fatto che si tratta di un dispositivo già economico di suo. La promozione rientra nel volantino "Sottoprezzo", che rimarrà attivo fino al 10 giugno 2021.

Ricordiamo che questo modello è stato originariamente annunciato a settembre 2019. Il design dello smartwatch ricorda a non pochi quello di Apple Watch, anche se poi ovviamente si tratta di un dispositivo diverso. Non fate tuttavia l'errore di non considerare il prodotto, in quanto secondo molti rappresenta uno dei migliori smartwatch economici presenti sul mercato.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon vendono il prodotto a 99,90 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul portale ufficiale di MediaWorld. Infine, sul sito Web del produttore il costo è pari a 99,90 euro.