Unieuro, spazzolino elettrico Oral-B Kids Star Wars scontato di oltre il 25%

Non ci sono unicamente le Offerte Solo Online da Unieuro, in quanto la nota catena ha lanciato anche una promozione relativa allo spazzolino elettrico Oral-B Kids di Star Wars.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il prodotto viene ora proposto a un prezzo pari a 19,99 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo dello spazzolino elettrico sarebbe di 26,99 euro. In parole povere, c'è uno sconto "di base" del 25%. Tuttavia, basta semplicemente aggiungere il prodotto al carrello per ottenere un risparmio extra del 5%, facendo dunque scendere il prezzo finale a 18,99 euro.

In ogni caso, si tratta chiaramente di uno spazzolino elettrico per i più piccoli (bambini dai 3 anni in su), che dispone di un design legato a Star Wars (sono presenti 4 adesivi pensati per personalizzarlo). Ci sono 2 testine incluse e non manca il timer integrato. C'è inoltre una modalità per spazzolare studiata per i bambini, in quanto viene adottata una maggiore delicatezza nel pulire denti e gengive.

Insomma, se avete dei bambini a cui piace Star Wars, potrebbe trattarsi di una buona occasione per acquistare uno spazzolino elettrico a loro dedicato (ricordiamo inoltre che esiste lo spazzolino elettrico di Frozen 2, ma in quel caso il prezzo è attualmente di 23,99 euro, anche se lo sconto extra del 5% porta il costo finale a 22,79 euro).