Unieuro, parte lo Speciale Acer: sconti fino al 20 Settembre su monitor e PC

Unieuro ha lanciato oggi lo "Speciale Acer", una nuova serie di promozioni che si concluderanno il prossimo 20 Settembre e consentiranno di acquistare a prezzo ridotto tantissimi prodotti, inclusi monitor, PC, notebook, router e tastiere.

Tra i notebook citiamo l'Acer Aspire 3 a 799,99 Euro, l'11% in meno rispetto agli 899,99 Euro di listino, per un risparmio netto di 100 Euro. L'Acer Aspire 5 invece passa a 629,99 Euro: in questo caso lo sconto è del 10% se si confronta con i 699,99 Euro imposti dal produttore. L'Acer Aspire 7 invece passa ad 899,99 Euro.

Per quanto riguarda gli all-in-one, invece, l'Acer Aspire C24 da 23,8 pollici con processore Intel Core i5 può essere acquistato a 679,99 Euro.

Per coloro che sono interessati ai monitor, invece, l'Acer R1 da 23,8 pollici LCD Full HD è disponibile a 109,99 Euro, il 21% in meno dai 139,99 Euro di listino.

Nelle tastiere e mouse troviamo due prodotti Logitech e Trust. La tastiera Trust Nova RF wireless è disponibile a 19,99 Euro, mentre la Logitech MK330 QWERTY viene proposta a 34,99 Euro dai 49,99 Euro precedenti. Per i mouse, invece, il Trust Verto, un mouse ottico con 1600 DPI, passa a 24,99 Euro, ed il Logitech M300 a 24,99 Euro.

La lista completa dei dispositivi in offerta è disponibile a questo indirizzo.