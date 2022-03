Unieuro, al via lo Speciale Apirazione: sconti su robot aspirapolvere fino al 27 Marzo

In giornata odierna Unieuro lancia lo “Speciale Apirazione” che fino al 27 Marzo 2022 permette di godere di un’ampia gamma di promozioni su tantissimi robot aspirapolvere, con sconti che arrivano anche al 40%.

Il Rowenta Explorer RR7427 Series 60, nello specifico, viene proposto a 299,90 Euro, in calo di 200 Euro rispetto ai 499,90 Euro. Lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P, invece, può essere acquistato a 299,90 Euro, in calo del 25% se si confronta con i 399,90 Euro di listino.

Tra gli altri robot in offerta citiamo l’Ecovacs Debbo Ozmo 950, a 299,90 Euro, il 50% in meno dai 599,90 Euro di listino. Il Rowenta Explorer 75 RR7687 invece passa a 379,90 Euro, in calo del 32% dai 559 Euro di listino. Sempre fronte Rowenta, segnaliamo il Rowenta X-Plorer Serie 45 a 229,90 Euro, il 39% in meno dai 379,90 Euro di listino.

L’Ecovacs DEEBOT N8 Pro+, invece, passano. 599,90 Euro, in calo del 14% rispetto ai 699,90 euro di listino. Protagonista del volantino è anche il Samsung VR10R7220W1, a 399,90 Euro.

La lista completa dei prodotti che sono disponibili in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutte le informazioni sulle condizioni di spedizione e consegna, vi rimandiamo come sempre alle pagine dei singoli prodotti.