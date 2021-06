Unieuro, al via lo Speciale Apple di inizio estate: sconti fino al 21 Giugno

Nel giorno in cui Mediaworld lancia il nuovo volantino, anche Unieuro rinnova le proprie promozioni e parte dallo "Speciale Apple - Hello Summer" che sarà attivo fino al 21 Giugno 2021 e propone delle riduzioni molto interessanti su svariati prodotti della Mela.

Partendo da iPhone 12, il modello Pro Max da 512 gigabyte è disponibile a 1586 Euro, il 3% in meno rispetto ai 1639 Euro di listino, mentre la variante da 256 gigabyte viene proposta a 1349 Euro con bici elettrica WooW in regalo. In offerta troviamo anche iPhone 12 Pro Max da 128 gigabyte, a 1199 Euro, mentre passando ad iPhone 12 Pro, il modello da 256 gigabyte è scontato a 1249 Euro. In sconto troviamo anche iPhone 12 "classico" da 64 gigabyte a 799 Euro, mentre il modello mini sempre da 64 gigabyte è disponibile a 689 Euro.

Per quanto riguarda Apple Watch, invece, segnaliamo che Apple Watch series 6 GPS Only con cassa da 44mm in alluminio è disponibile a 449 Euro, mentre il modello da 40mm passa a 419 Euro.

Fronte iPad, invece, l'iPad Pro da 11 pollici con chip M1 è disponibile a 1129 Euro, nella versione WiFi + Cellular e 256 gigabyte di storage.

In sconto troviamo anche il MacBook Air da 13 pollici con chip M1, a 1299 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.