Unieuro, con lo Speciale MacBook sconti fino al 26% su MacBook Air e Pro

Insieme alle nuove offerte solo online di Unieuro, la catena di distribuzione lancia oggi anche lo Speciale Macbook che come suggerisce il nome consente di godere di tanti sconti su diversi modelli di laptop Apple.

Il MacBook Air da 13 pollici con chip M1 ed SSD da 256 gigabyte è disponibile ad 899 Euro, in calo del 26% rispetto ai 1229 Euro di listino.

In offerta troviamo anche il MacBook Air con M2 ed SSD da 256 gigabyte, che passa a 1229 Euro, con un risparmio del 19% dai 1529 Euro imposti dal produttore.

Fronte MacBook Pro, invece, il modello con M2 ed SSD da 256 gigabyte può essere portato a casa a 1299 Euro, in calo dai 1629 Euro di listino, con un risparmio pari al 20%.

Non mancano le offerte sui modelli più recenti: da questo fronte segnaliamo il MacBook Pro da 14 pollici con M2 Pro a 2149 Euro, il 14% in meno rispetto ai 2499 Euro di listino, mentre il MacBook Pro M2 Pro con display da 16 pollici passa a 2699 Euro, in calo del 12% dai 3099 Euro di listino. Ovviamente non mancano le offerte anche sui modelli con configurazioni più avanzate.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata attraverso questo indirizzo.