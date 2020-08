Unieuro, parte lo Speciale Samsung: sconti su smartphone, smartwatch, tablet e notebook

Unieuro lancia oggi lo Speciale Samsung, che sarà disponibile fino al 16 Agosto solo online, con possibilità di effettuare il pagamento a rate in 11 mensilità. La nuova promozione include un'ampia gamma di prodotti, tra cui smartphone, smartwatch, tablet e notebook.

Tra gli smartphone, il Galaxy A30s da 128 gigabyte viene scontato a 189,90 Euro, il 26% in meno rispetto ai 259,90 Euro di listino, mentre il Galaxy A20e da 32 gigabyte può essere acquistato a 139,90 Euro, per un risparmio del 17%. In sconto troviamo anche il Galaxy A51 da 6,5 pollici, con 4 gigabyte di RAM e 128GB di storage a 268,90 Euro. Salendo di fascia citiamo la promozione sul Galaxy S10 Lite, a 499 euro, mentre il Galaxy S20 da 128GB passa da 929 a 595 Euro, con il Galaxy Note10 a 479 Euro, per un risparmio del 23% dai 629 Euro di listino.

Passando al comparto smartwatch, il Samsung Galaxy Watch viene scontato del 25% a 229,90 Euro, mentre il Galaxy Watch Active2 passa a 249,90 Euro.

Per quanto concerne i tablet, il Galaxy Tab S6 da 10,5 pollici WiFi Only viene proposto a 499,99 Euro, ma nella lista troviamo anche la versione WiFi + Cellular a 599,99 Euro. Il Galaxy Tab S5e invece può essere acquistato a 429,99 Euro.

Chiudiamo con i notebook: il Samsung Galaxy Book Ion da 13,3 pollici con processore intel Core i5 di decima generazione è disponibile a 1429 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.