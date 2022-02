Unieuro dà il via allo Speciale Switch Off DVB-T2: sconti su TV per tutte le esigenze

Mentre continuano le modifiche al digitale terrestre, in un’altra settimana che si preannuncia essere piuttosto movimentata, Unieuro lancia in occasione del weekend lo Speciale Switch Off TV, che permette di accedere ad un’ampia gamma di TV.

Collegandosi alla pagina dedicata, è possibile accedere ad un tool ad hoc che permette di filtrare in maniera rapida i vari modelli di TV per dimensioni: si parte da un 24 pollici per arrivare ad 85 pollici, passando per modelli intermedi da 48, 50, 55, 39, 32 pollici e simili.

Tra i modelli in offerta segnaliamo l’LG 43UP75006LF da 43 pollici a 379,90 Euro, in calo del 28% rispetto ai 529 Euro di listino, mentre il Samsung QE43Q60A da 43 pollici può essere portato a casa al prezzo di 499 Euro, con un risparmio del 37% se si tiene in considerazione che di listino costa 799 Euro. In offerta Unieuro propone anche l’LG 43UP78006LB da 43 pollici, che passa a 449 Euro, con un risparmio del 15% rispetto ai 529 Euro di listino, mentre la Xiaomi TV P1E da 43 pollici viene proposta a 373 Euro, in calo del 6% rispetto ai 399,90 Euro.

I modelli in sconto sono davvero tanti, e mirano a colmare le esigenze di tutti gli utenti che in queste ore hanno scoperto di possedere TV non compatibili col nuovo standard.