Unieuro Speciale Switch Off DVB-T2: TV FIFA Qatar 2022 in sconto del 21%

Oltre alle offerte a tempo attive da Unieuro, sul portale ufficiale della ben nota catena sono comparse anche altre iniziative promozionali. Nell'ambito di una di queste ultime, troviamo uno sconto relativo al TV ufficiale dei Mondiali FIFA World Cup Qatar 2022.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, ci riferiamo al modello Hisense 40A4CG, che viene adesso venduto a un prezzo pari a 299,90 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 379,90 euro, quindi c'è uno sconto di 80 euro. Non male, considerando anche il fatto che si tratta di un televisore di recente uscita, tanto da risultare, per l'appunto, un prodotto ufficiale legato a FIFA World Cup Qatar 2022. In ogni caso, l'offerta rientra nell'iniziativa promozionale Speciale Switch Off DVB-T2 di Unieuro.

Per quel che riguarda la scheda tecnica di Hisense 40A4CG, troviamo un pannello con diagonale di 40 pollici e risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Non mancano 2 porte HDMI, l'ovvio supporto allo standard DVB-T2 e il sistema operativo VIDAA. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: quest'ultimo permette di accedere alle classiche funzionalità smart che ci si aspettano da un dispositivo di questo tipo.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che anche MediaWorld ha avviato uno sconto simile. Infatti, il prezzo è pari a 299 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello su Amazon Italia.