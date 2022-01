Unieuro Speciale TV: 5 smart TV 4K DVB-T2 Samsung con sconti superiori al 45%

Lo Speciale TV lanciato da Unieuro nella giornata di ieri e valido fino al 24 gennaio 2022 propone una vasta serie di televisori in offerta, anche di fascia alta e a prezzi stracciati. In questa occasione specifica vi riporteremo 5 smart TV 4K DVB-T2 Samsung con tagli superiori al 45%. Si arriva anche a circa 1.750 Euro in meno!

Partiamo da Samsung Series 8 QE50Q80A, televisore d’annata 2021 dotato di schermo QLED Ultra HD 4K da 50 pollici di diagonale con supporto a HLG, HDR, HDR10+ e AMD FreeSync come tecnologie video per garantire maggiore qualità e ottimizzare il gaming. Lato audio, invece, troviamo il decoder Dolby Digital Plus. Il prezzo? 662,92 Euro anziché 1.299 Euro, ovvero il 48% in meno. Tuttavia, è disponibile anche la variante da 55 pollici al 53% in meno, passando da 1.499 Euro a 701,92 Euro.

A 779,22 Euro al posto di 1.499 Euro potrete trovare invece Samsung Series 8 UE75AU8070 con un pannello LED Crystal UHD 4K da ben 75 pollici. Anche in questo caso non mancano il supporto alla tecnologia HDR10+ lato video e il sistema audio Dolby Digital Plus, mentre il sistema operativo resta la piattaforma proprietaria Tizen.

Compiamo un salto di prezzo interessante con Samsung QE50QN90A, televisore con schermo Neo QLED Ultra HD 4K da 50 pollici, supporto a HLG, HDR10+, AMD FreeSync e decoder audio Dolby Digital Plus. Questo modello specifico è disponibile a 935,22 Euro al posto di 1.799 Euro, ma attenzione: Samsung include una promozione sui televisori Neo QLED che consente di ottenere un cashback importante, pari in questo caso a 300 Euro. In altre parole, spenderete a tutti gli effetti 635,22 Euro, a patto che visitiate il sito Samsung Members entro e non oltre 15 giorni dall’acquisto, inserendo i dati richiesti e poi attendendo massimo 45 giorni per ricevere il rimborso.

Allo stesso modo potrete trovare il modello Samsung QE75QN85A, anch’esso Neo QLED Ultra HD 4K ma con diagonale pari a 75 pollici, a 1.949,22 Euro anziché 3.699 Euro ma con un cashback di 500 Euro. Pure questo TV gode delle tecnologie video HLG, HDR10+, AMD FreeSync, del decoder audio Dolby Digital Plus e, come per tutti i televisori precedenti, supporta lo standard DVB-T2 per il digitale terrestre.

Sempre nel contesto degli Unieuro Specials troverete anche un televisore Hisense OLED al 28% in meno.