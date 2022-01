Unieuro, parte lo Speciale TV: sconti dal 22% su tanti TV fino al 24 Gennaio 2022

Unieuro aggiorna le proprie offerte ed oggi lancia lo Speciale TV, il nuovo volantino valido solo online che propone sconti dal 22% su tantissimi modelli di televisori fino al prossimo 24 Gennaio 2022.

Partendo dai TV LG, l'OLED 55C1 da 55 pollici viene proposto a 1247 Euro, il 38% in meno rispetto ai 2028,99 Euro di listino, mentre il modello da 65 pollici passa a 1559,22 Euro, con uno sconto del 44% se si confronta con i 2828,99 Euro imposti dal produttore. Se si desidera la variante da 48 pollici invece il prezzo proposto è di 935,22 Euro. Per quanto riguarda la line LG OLED A1, invece, il modello da 55 pollici passa a 958,62 Euro, il 40% in meno dai 1599 Euro precedenti, mentre la variante da 48 pollici passa ad 818,22 Euro: in questo caso lo sconto è del 45%.

Fronte Samsung Neo QLED invece, il QE55QN90A da 55 pollici passa a 1169,22 Euro, con un risparmio del 41% rispetto ai 1999 Euro di listino, mentre il QE50QN90A da 50 pollici è disponibile a 935,22 Euro. Il QLED QE55Q80A da 55 pollici invece può essere acquistato a 701,92 Euro.

Interessante anche la riduzione sul Philips 55OLED806 da 55 pollici, che passa a 1013,22 Euro, il 40% in meno dai 1699 Euro di listino.

La lista completa delle promozioni è disponibile a questo indirizzo.