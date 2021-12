Unieuro, al via lo 'Speciale Xiaomi': tanti sconti sui prodotti Xiaomi

Non c'è solo lo Sconto Subito Wow di Mediaworld in questo venerdì di Dicembre. Unieuro infatti lancia oggi lo "Speciale Xiaomi" che, come suggerisce il nome, propone un'ampia gamma di offerte sui prodotti della società asiatica.

Lo Xiaomi Mi Smart Band 5 AMOLED è disponibile a 24,99 Euro, il 37% in meno rispetto ai 39,99 di listino, ma segnaliamo anche la promozione sullo Xiaomi Mi Smart Band 6 a 39,99 Euro, l'11% in meno dai 44,99 Euro. Interessante anche lo sconto sullo Xiaomi Mi Watch, che passa a 109,99 Euro, mentre Xiaomi Mi Watch Lite è disponibile a 49,99 Euro, con un risparmio di 20 Euro rispetto ai 69,99 Euro di listino.

Non mancano all'appello gli smartphone: Xiaomi Redmi Note 9 Pro è disponibile a 199,99 Euro, mentre Xiaomi 11 Lite 5G NE viene proposto a 369,90 Euro, il 17% in meno rispetto ai 449,90 Euro di listino. Lo Xiaomi 11T è disponibile invece a 499,90 Euro.

Tra gli altri prodotti di contorno, segnaliamo lo Xiaomi Mi Box S 4K Ultra HD a 49,99 Euro, ma anche lo Xiaomi Mi Electric Scooter Essential viene proposto a 289,90 Euro. Le Xiaomi Redmi Buds 3 Pro possono invece essere acquistate a 59,99 Euro. Il monitor Xiaomi Mi Desktop da 27 pollici invece viene proposto a 179,99 Euro.

La lista completa degli sconti è disponibile a questo indirizzo.