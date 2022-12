Unieuro, ecco lo Speciale XMas Apple: sconti fino al 7 Dicembre 2022 su tanti prodotti

Mentre Mediaworld lancia lo Sconto Subito Xmas, Unieuro risponde con lo Speciale XMas Apple, che fino al 7 Dicembre 2022 consentiranno di acquistare a prezzo ridotto tantissimi prodotti della Mela.

iPhone 13 da 128 gigabyte è disponibile ad 879 Euro, il 6% in meno rispetto ai 939 Euro di listino, mentre iPhone 11 da 128 gigabyte viene scontato a 579 Euro, con un risparmio del 4% se si confronta con i 609 Euro imposti dal produttore. Cala di prezzo anche iPhone 14 da 128 gigabyte, che viene proposto a 949 Euro, il 7% in meno rispetto ai 1029 Euro di listino.

Apple Watch Series 8 GPS Only con cassa in alluminio da 45mm invece viene proposto a 489 Euro, in calo del 10% rispetto ai 549 Euro di listino, mentre Apple Watch SE GPS Only con cassa da 40mm è disponibile a 289 Euro, con un risparmio del 6%.

In offerta troviamo anche il MacBook Air M2 con CPU e GPU 8-core ed SSD da 256 gigabyte, che viene proposto a 1399 Euro, l'8% in meno dai 1529 Euro di listino. Il MacBook Pro a 13 pollici con M2 invece passa a 1399 Euro, dai 1629 Euro di listino.

La lista completa delle promozioni è disponibile a questo indirizzo. Per tutte le informazioni sulla spedizione e consegna vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.