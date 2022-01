Unieuro Specials, crolla del 28% il prezzo del nuovo Hisense OLED TV 4K

Dopo aver approfondito lo sconto di Unieuro sullo smartphone Redmi 10, torniamo a dare un'occhiata alle promozioni lanciate dalla popolare catena. Questa volta ci soffermiamo però su un'altra tipologia di prodotto, in quanto al centro dello sconto c'è un Hisense OLED TV.

Scendendo maggiormente nel dettaglio dell'offerta, il modello Hisense 55A8G, annunciato a fine 2021, viene adesso venduto a un prezzo pari a 857,22 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Lo sconto è del 28%, in quanto precedentemente il prezzo ammontava a 1199 euro. Effettuando un rapido calcolo, si può dunque comprendere che la promozione consente di risparmiare 341,78 euro. In ogni caso, l'offerta rientra nell'iniziativa Unieuro Specials TV, che proseguirà fino al 24 gennaio 2022.

Per chi non lo sapesse, la scheda tecnica di Hisense 55A8G include un pannello OLED da 55 pollici con risoluzione 4K. Non mancano poi diverse porte HDMI, così come risulta chiaramente presente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. Per il resto, nel caso ve lo stiate chiedendo: sì, si tratta di uno Smart TV, quindi non mancano le principali funzionalità che l'utente si aspetta di trovare in un prodotto del genere.

Per il resto, dando un'occhiata agli altri principali store online siamo venuti a conoscenza del fatto che MediaWorld proporrebbe il modello a 857 euro, ma il prodotto non risulta disponibile al momento in cui scriviamo. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico televisore su Amazon Italia.