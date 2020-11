Unieuro Specials, iRobot Roomba 980 in offerta a metà prezzo

In seguito allo sconto relativo a Samsung Galaxy S20 FE, Unieuro è tornata a lanciare offerte interessanti relative al mondo della tecnologia. Questa volta ci addentriamo in un settore che non trattiamo spesso su queste pagine, ma che ogni tanto può risultare interessante. Infatti, il prodotto coinvolto è il robot aspirapolvere iRobot Roomba 980.

Più precisamente, il prodotto viene venduto a un prezzo di 399 euro sul portale ufficiale della nota catena. Stando a quest'ultimo sito Web, in genere il costo del eobot sarebbe pari a 799 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio di 400 euro. In parole povere, lo sconto è del 50%. La descrizione del dispositivo afferma che il robot può passare tranquillamente anche sopra a un tappeto e nelle immagini si vede che è possibile gestire la pulizia della casa mediante un'apposita applicazione.

In ogni caso, dando un'occhiata alle altre offerte presenti online relative al prodotto, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia propongono questo robot aspirapolvere a un prezzo di 680 euro. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul portale ufficiale di MediaWorld. Inoltre, in linea generale, cercando online, sembra che il prezzo proposto da Unieuro sia il migliore in circolazione per quel che concerne iRobot Roomba 980.