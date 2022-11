Unieuro Specials online su migliaia di prodotti: sconto minimo del 22%

Non ci sono solamente le offerte del Black Friday Unieuro, in quanto la ben nota catena ha avviato anche altre iniziative promozionali. Tra queste, potrebbe interessarvi dare un'occhiata agli "Specials", che offrono uno sconto minimo del 22% su migliaia di prodotti.

A tal proposito, l'iniziativa, che rimarrà attiva solamente online fino al 6 novembre 2022, dunque nell'arco del weekend, mette al centro di questo tipo di offerta prodotti dal costo di listino a partire da 299 euro. Da notare inoltre che sul portale Unieuro viene specificato che il tutto è "valido solo per ordini con consegna a domicilio ad esclusione di: preordini, prodotti in volantino e speciali in corso, le console e i prodotti del brand Apple, la linea Dyson personal care nel colore blu/rosa/viola, Dyson V15 e Dyson V12".

Per il resto, nella pagina dedicata del sito Unieuro compaiono parecchi prodotti. Ad esempio, c'è uno sconto del 22% sull'aspirapolvere Dyson V8 Absolute, che viene ora proposto a un prezzo pari a 311,22 euro (al posto dei precedenti 399 euro). Non manca poi un possibile risparmio, sempre del 22%, sullo smartphone Samsung Galaxy A52 4G da 128GB, venduto adesso a 296,32 euro (anziché 379,90 euro). In quest'ultimo caso, però, al momento in cui scriviamo la disponibilità è limitata.

Si fa notare anche lo sconto del 43% sullo smartphone Motorola Moto G62 5G ("brandizzato" TIM), che viene ora proposto a un costo di 169 euro (al posto dei precedenti 299,90 euro). Questi sono chiaramente solamente degli esempi di quanto in offerta in questo contesto, dunque potreste voler dare un'occhiata al sito Web di Unieuro in questo primo weekend di novembre 2022.