Unieuro, al via gli Specials Spring Edition: tanti prodotti in offerta fino al 25 marzo

Parallelamente alle Offerte di Primavera targate Amazon, anche Unieuro in giornata odierna propone un nuovo volantino che fino al 25 Marzo 2024 permette di acquistare a prezzi ridotti tantissimi prodotti tech.

Le AirPods Pro di seconda generazione sono disponibili a 229,90 Euro, 50 Euro in meno rispetto ai 279,90 Euro di listino. In sconto anche iPhone 15 Pro Max da 256 gigabyte, che viene proposto a 1349 Euro, con un risparmio di 140 Euro rispetto ai 1489 Euro di listino: lo smartphone top di gamma 2023 di Apple è disponibile in varie opzioni di colore allo stesso prezzo.

Il TV TCL Serie C64 4K OLED da 50 pollici, invece, viene proposto a 349,90 Euro, dai 599,90 Euro di listino, mentre il TCL Serie P63 da 43 pollici è disponibile in offerta a 249,90 Euro, con un risparmio di 399,90 Euro.

Tra gli altri sconti, segnaliamo anche l’ASUS VivoBook 15 da 15,6 pollici con processore i5-1235U e 16GB di RAM a 599 Euro, dai 749 Euro di listino.

Interessante anche la riduzione sul Dyson Supersonic Origin 1600W, a 299 Euro, dai 399 Euro di listino imposti dal produttore.

