Unieuro Specials, TV Philips da 43 pollici in offerta sotto i 200 euro

Dopo aver dato il via all'Apple Black Friday, Unieuro ha lanciato, nel contesto dell'iniziativa "Specials", una nuova offerta che potrebbe fare gola a chi sta cercando un televisore. Infatti, la promozione coinvolge un TV Philips da 43 pollici.

Più precisamente, il modello Philips 5500 series 43PFS5505/12 viene venduto a un prezzo di 199 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo portale, in genere il prodotto costerebbe 349 euro, quindi si sta parlando di un possibile risparmio di 150 euro. Vi ricordiamo che si tratta di un televisore Philips da 43 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). L'iniziativa Specials rimarrà attiva fino al 3 dicembre 2020, quindi anche oltre il Black Friday (che ricordiamo si terrà il 27 novembre 2020).

In ogni caso, analizzando quanto proposto dagli altri store principali che vendono tecnologia, ci siamo accorti del fatto che questo specifico modello non compare né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Amazon Italia. Insomma, l'offerta lanciata da Unieuro potrebbe risultare interessante per un certo tipo di utente.

Se siete, invece, degli utenti più esigenti e state cercando un televisore di fascia più alta, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla nostra guida all'acquisto del TV 4K per PS5 e Xbox Series X.