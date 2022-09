Unieuro Specials TV, ultime ore: 20% di sconto su TV Sony BRAVIA 2022

In seguito al prolungamento del Back to School di Unieuro, torniamo a trattare su queste pagine le promozioni avviate dalla ben nota catena. Infatti, è stato lanciato uno sconto relativo a un televisore Sony BRAVIA uscito nel 2022.

Più precisamente, il modello Sony BRAVIA KD-50X72K viene ora proposto a un costo di 711 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo, in precedenza il prezzo del prodotto era di 899 euro. Lo sconto è dunque di 188 euro, ovvero c'è un possibile risparmio del 20%. La promozione rientra in ogni caso nell'iniziativa Unieuro Specials TV, che rimarrà attiva fino al 4 settembre 2022.

In parole povere, avrete relativamente poche ore a disposizione per poter usufruire dell'offerta in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Potrebbe dunque trattarsi di un buona occasione per chi è alla ricerca di un televisore di questo tipo (il modello coinvolto dispone di un pannello da 50 pollici con risoluzione 4K, nonché del sistema operativo Android).

Per quel che riguarda gli altri principali store online, in seguito ad alcune ricerche siamo venuti a conoscenza del fatto che su Amazon il televisore viene proposto a 679,99 euro (ma si passa per rivenditori e la spedizione potrebbe non essere delle più rapide). Da MediaWorld, invece, il costo del prodotto ammonta a 889 euro.