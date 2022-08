Unieuro Specials, ultime ore: sconto di oltre 370 euro su TV Sony OLED 2022

Al netto dello sconto di Unieuro su un TV 4K di Philips, torniamo ad approfondire quanto disponibile nell'ambito delle ultime ore dell'iniziativa Unieuro Specials, che ricordiamo giungerà al termine nella giornata del 28 agosto 2022. Infatti, è stata avviata un'offerta su un televisore OLED di Sony uscito nel 2022.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Sony XR-55A80K viene ora proposto a un costo di 1.720,33 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che in precedenza il prezzo del prodotto era di 2.099 euro. C'è dunque uno sconto del 18%, ovvero risulta possibile risparmiare, a conti fatti, 378,67 euro.

Non male per un modello uscito nel corso del 2022, che rappresenta dunque una "novità" per il mercato. Il sistema operativo è Android e dunque non mancano tutte le funzionalità smart del caso, così come risulta presente l'ovvio supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2. Le porte HDMI sono 4 e il pannello con risoluzione 4K ha diagonale di 55 pollici.

Dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali negozi online, abbiamo notato che il prezzo è pari a 1.720 euro sul portale di MediaWorld. Per quel che riguarda, invece, Amazon, il costo in questo caso è di 1.949 euro. Insomma, può trattarsi di un momento interessante in generale per mettere le mani sul televisore.