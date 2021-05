Unieuro Specials, ultime ore del volantino: grandi sconti su PC con RTX 3070 e smart TV

Mentre proseguono gli “Xiaomi Days” da Unieuro, la medesima catena di negozi sta per concludere gli “Unieuro Specials” che propongono grandi sconti su una vasta gamma di prodotti, tra cui soprattutto smart TV di fascia alta. Vediamo, dunque, quali promozioni sono imperdibili tra tutte quelle proposte.

Partiamo, come da nostra prassi, dal prodotto più economico: in questo caso si tratta di una soundbar firmata TCL, dalla potenza in uscita di 160 W e con Dolby Digital integrato, per un sistema audio a 2.1 canali. Supporta HDMI 1.4, Bluetooth 4.2, ha una porta USB 2.0 e subwoofer separato da 80 W. Il tutto viene venduto a 99,99 Euro anziché 169,99 Euro, per uno sconto del 41% rispetto al prezzo di listino.

Passiamo dunque a due televisori particolarmente interessanti: LG OLED55CX6LA, modello dotato di display OLED 4K Ultra HD da 55 pollici, con supporto a DVB-T2 e DVB-S2, HDR10 / HLG / DolbyVision, AMD FreeSync e NVIDIA G-SYNC per il gaming, Dolby Atmos lato audio e sistema operativo WebOS, il tutto per 1.187,60 Euro anziché 1.449 Euro. In alternativa, troviamo lo smart TV Samsung Series 9 QE65Q90TAT con pannello QLED 4K Ultra HD da 65 pollici, sistema operativo TizenOS, supporto a DVB-T2 e DVB-S2, HDR10 e HLG, AMD FreeSync, Dolby Digital lato audio e supporto ad Amazon Alexa e Samsung Bixby. In questo caso si parla di 1.392,50 Euro anziché 1.699 Euro.

Non mancano però anche due computer in promozione: il primo è l’All-in-one Acer Aspire C22-820 venduto a 450,74 Euro al posto dei 549 Euro di listino, dotato di processore Intel Pentium Silver J5040 da 2 GHz di clock base e 3.2 GHz Boost, chip grafico Intel UHD Graphics 605, SSD da 256 GB lato archiviazione, 8 GB di RAM e schermo LCD Full HD da 22 pollici. Altrimenti c’è anche il PC Desktop da gaming MSI MAG Codex 5 10TD-298IT proposto a 1.638,52 Euro anziché 1999 Euro, con CPU Intel Core i5-10400F da 2,9 GHz base e 4,3 GHz Boost, 16 GB di RAM DDR4 a 2666 MHz, SSD da 1000 GB in formato M.2 e HDD da 1000 GB, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 con 8 GB di memoria video e supporto a Wi-Fi 6.

Tra gli altri sconti del momento segnaliamo anche lo smart TV SABA sotto i 190 Euro.