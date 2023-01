Unieuro, al via gli Specials: un weekend di sconti dal 18% sui migliori TV

Parallelamente alla TV e PC Mania di Mediaworld, Unieuro lancia oggi gli Specials sui TV che per tutto il weekend propone sconti a partire dal 18% sui migliori TV con prezzi a partire da 299 Euro.

Il Samsung UE43BU8070 da 43 pollici UHD 4K viene proposto a 368,74 Euro, con un risparmio del 38% rispetto ai 599,90 Euro di listino, mentre il QE50Q60B da 50 pollici passa a 557,25 Euro: in questo caso la riduzione è del 41% se si prende in considerazione il prezzo di listino di 949 Euro. Il Samsung QE50QN90B da 50 pollici invece passa a 982,70 Euro, il 42% in meno rispetto ai 1699 Euro precedenti.

Fronte LG, l’OLED 55CS6LA da 55 pollici è disponibile a 982,70 Euro, il 42% in meno dai 1699 Euro di listino, mentre l’OLED 65A2 da 65 pollici passa a 1146,62 Euro, il 52% in meno rispetto ai 2399 Euro di listino. In offerta segnaliamo anche l’LG QNED82 da 55 pollici, a 655,60 Euro, il 45% in meno dai 1199 Euro imposti dal produttore.

Per quanto riguarda gli altri marchi, in offerta troviamo anche l’Hisense QLED 4377HQ da 43 pollici, a 319,56 Euro.

La lista completa dei modelli in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.