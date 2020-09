Al via gli Unieuro Specials: weekend con sconti fino al 25% su TV OLED e QLED

Unieuro ha dato il via agli Unieuro Specials, un weekend di sconti che si concluderà il prossimo 6 Settembre e che consentirà di accedere a promozioni fino al 25% su piccoli elettrodomestici tra cui TV con prezzo minimo di 299 Euro.

Tra i televisori in offerta, segnaliamo il Sony KD55AG8 da 55 pollici, che può essere acquistato a 1341,75 Euro, per un risparmio del 25% rispetto ai 1789 Euro di listino, ma anche l'LG OLED55B9SLA da 55 pollici a 1199,25 Euro, per un risparmio considerevole se si tiene conto del prezzo di listino.

In offerta troviamo anche il Philips 55OLED854/12 da 55 pollici, che viene proposto a 1499 Euro, ma sicuramente tra le promozioni più interessanti figura quella sull'OLED49CX6LB di LG da 48 pollici, che viene proposto a 1199,25 Euro, appunto per un risparmio del 25% rispetto ai 1599 Euro di listino. Per quanto riguarda Panasonic, invece, il TX-65GZ1000E da 65 pollici 4K Ultra HD viene venduto a 2024,25 Euro.

Sono tanti anche i TV QLED di Samsung in offerta. Il Q90R da 65 pollici del 2019 subisce un taglio del prezzo del 54% ed è disponibile a 1599 Euro, mentre il QE55Q60TAU da 55 pollici è disponibile a 749,25 Euro, il 25% in meno rispetto ai 999 Euro precedenti. Interessante anche lo sconto sul The Frame da 43 pollici, che viene venduto a 749,25 Euro.