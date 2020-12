Unieuro, SSD esterno da 512GB in offerta a meno della metà del prezzo

Dopo le offerte relative a due smartphone 5G, "torniamo" da Unieuro per via di un'altra promozione interessante che coinvolge il mondo tech. Infatti, la nota catena ha deciso di scontare di molto un SSD esterno da 512GB.

Più precisamente, l'SSD Intenso Premium Antracite da 512GB viene venduto a 59,99 euro mediante il sito ufficiale di Unieuro. Stando a quest'ultimo sito Web, solitamente il prezzo del prodotto sarebbe di 119,99 euro, quindi già così si tratta di un possibile risparmio del 50%, ovvero di 60 euro. Tuttavia, non è finita qui. Infatti, il prodotto rientra nell'iniziativa che consente di ottenere un ulteriore 5% di sconto. In parole povere, basta aggiungere il prodotto al carrello per far scendere il prezzo finale a 56,99 euro, per uno sconto totale pari a 63 euro. Insomma, l'SSD viene venduto a meno della metà del solito prezzo.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che Amazon Italia vende l'SSD a 69,90 euro. Euronics, invece, propone il prodotto a 99,90 euro. Non siamo riusciti a trovare questo specifico modello sul portale ufficiale di MediaWorld. Insomma, l'offerta lanciata da Unieuro potrebbe fare gola a chi sta cercando un SSD esterno capiente che non costi troppo.