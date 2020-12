Unieuro, SSD Samsung da 500GB in sconto a metà prezzo: superata Amazon

Dopo aver trattato la promozione su Samsung Galaxy S20 FE (che è durata per un tempo limitato), "torniamo" da Unieuro per via di un altro sconto interessante. Questa volta ci spostiamo nell'ambito storage, visto che la nota catena ha messo in offerta un SSD Samsung da 500GB.

Più precisamente, l'SSD interno (SATA 2.5") Samsung 860 EVO da 500 GB viene proposto a un prezzo di 59,99 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro. Secondo quanto si può leggere in quest'ultimo sito Web, solitamente il costo del prodotto sarebbe pari a 119,99 euro, quindi si tratta di uno sconto del 50%, ovvero di 60 euro. In parole povere, il prezzo è dimezzato. Vi ricordiamo che l'SSD dispone di una velocità di scrittura fino a 520 MB/s, nonché di una velocità di lettura fino a 550 MB/s.

Per il resto, analizzando le altre offerte relative a questo prodotto, siamo venuti a conoscenza del fatto che i rivenditori di Amazon Italia propongono l'SSD a un prezzo di 64,18 euro, ovvero 4,19 euro in più rispetto all'offerta lanciata da Unieuro. Non siamo invece riusciti a trovare il prodotto sul portale ufficiale di MediaWorld.

Insomma, la "battaglia all'ultimo sconto" sull'SSD interno di Samsung si è fatta interessante e può consentire agli utenti di portare a casa a un buon prezzo il prodotto (come confermato anche da vari tool di comparazione dei prezzi).