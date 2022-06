Unieuro Summer Black Friday, 35% di sconto su un TV DVB-T2 low cost

Non ci sono solamente sconti su laptop da gaming da Unieuro. Infatti, tra le varie iniziative promozionali lanciate dalla catena fa capolino anche un'offerta su un televisore DVB-T2 low cost.

Più precisamente, il modello TCL D43 Series 32D4300 viene ora proposto a un prezzo pari a 129,99 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo si apprende che in precedenza il costo del televisore era di 199,99 euro. Essenzialmente, dunque, c'è un possibile risparmio del 35%, dato che basta effettuare un rapido calcolo per comprendere che lo sconto è di 70 euro.

La promozione rientra nell'iniziativa Summer Black Friday di Unieuro, che rimarrà attiva fino al 30 giugno 2022. Ci saranno dunque relativamente poche ore per poter usufruire dell'offerta in seguito alla pubblicazione di questa notizia. In ogni caso, il televisore coinvolto dispone di un pannello da 32 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Non manca inoltre il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2.

Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per chi non ha troppe esigenze e sta cercando un televisore dal costo particolarmente contenuto. Per il resto, non siamo riusciti a scovare questo specifico modello né sul sito Web ufficiale di Amazon Italia né su quello di MediaWorld. Insomma, la promozione avviata da Unieuro può risultare interessante su più fronti.