Unieuro Summer Black Friday, 4 smart TV Samsung in offerta a metà prezzo

La proroga del Summer Black Friday 2022 da Unieuro confermata lo scorso 1° luglio 2022 consente ai consumatori di continuare ad approfittare delle offerte estive per aggiudicarsi una moltitudine di dispositivi d’elettronica a prezzi vantaggiosi. Tra questi, di seguito vedremo nel dettaglio 4 smart TV Samsung 4K a circa metà prezzo.

Il meno costoso del quartetto è il modello Samsung UE50AU7170 appartenente alla linea Crystal UHD del 2021. Si tratta di un televisore con display LED Ultra HD 4K da 50 pollici di diagonale, con supporto agli standard video HLG e HDR10+ e alla decodifica audio Dolby Digital Plus. Come per tutti gli smart TV Samsung il sistema operativo è la piattaforma proprietaria Tizen; inoltre, non può mancare in ciascun televisore citato il decoder DVB-T2 del digitale terrestre di ultima generazione. Il prezzo, dunque, si assesta a 311,36 Euro al posto di 599,90 Euro.

In alternativa, a 450,69 Euro anziché 949 Euro – ovvero al 52% in meno – potete trovare il TV Samsung QE50Q60A con schermo QLED Ultra HD 4K sempre da 50 pollici e sempre con supporto lato video ad HLG e HDR10+. Sul fronte audio troviamo ancora una volta la decodifica Dolby Digital Plus.

Passa quindi da 1.199 Euro a 614,61 Euro il TV Samsung UE65AU9070 lanciato anch’esso nel 2021. Con questo modello torniamo alla linea Crystal UHD, ma notiamo il supporto anche ad AMD FreeSync per il gaming oltre agli standard HDR10+ e HLG. Ancora una volta, lato audio non manca lo standard Dolby Digital Plus e, ricordiamo, non manca mai il DVB-T2.

Chiude questo quartetto il televisore Samsung QE55QN90A della linea Neo QLED, con schermo 4K da 55” con HLG, HDR10+, AMD FreeSync, Dolby Digital Plus lato audio assieme a casse più potenti e refresh rate pari a 120Hz. In questo caso il prezzo passa da 1.999 Euro a 941,71 Euro, ma occhio alla promozione esclusiva Samsung: procedendo con l’acquisto entro il 17 luglio 2022 otterrete un TV The Frame da 32” in regalo assieme a un massimo di 12 mesi di Netflix per la fruizione dei contenuti in streaming.

Sempre presso la stessa catena di distribuzione troverete anche i nuovi sconti solo online validi fino al 10 luglio.