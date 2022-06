Unieuro Summer Black Friday, aspirapolvere Dyson a 70 euro in meno del solito

Dopo aver trattato lo sconto di Unieuro su un TV di Sony, è giunto il momento di approfondire un'offerta legata a un altro tipo di prodotto. Infatti, la popolare catena ha avviato una promozione relativa a un aspirapolvere di Dyson.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, ora, nell'ambito del volantino Summer Black Friday di Unieuro, che proseguirà fino al 30 giugno 2022, il modello Dyson Cyclone V10 Animal viene venduto a un prezzo pari a 379 euro sul sito Web di Unieuro. Dall'immagine di presentazione dell'iniziativa Summer Black Friday apprendiamo che in precedenza il costo del prodotto era di 449 euro. In parole povere, c'è dunque uno sconto di 70 euro.

Potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione per chi sta cercando un prodotto di questo tipo. Tra le caratteristiche troviamo una potenza di aspirazione di 151W, nonché un tempo di ricarica di 3,5 ore. L'autonomia stimata è invece pari a 60 minuti, così come non mancano tre modalità di aspirazione, applicabili a tappeti e pavimenti.

Per il resto, per quel che riguarda gli altri principali store online, non siamo riusciti a scovare questo specifico modello sul portale ufficiale di MediaWorld. Su Amazon Italia, invece, i rivenditori propongono l'aspirapolvere a 551,98 euro. Il modello non risulta disponibile al momento in cui scriviamo sul portale ufficiale di Dyson.