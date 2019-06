Unieuro, via al Summer Black Friday: tutte le offerte valide fino al 7 Luglio

Dopo l'annuncio di ieri, è ufficialmente partito oggi 28 Giugno il Summer Black Friday di Unieuro, che si concluderà il prossimo 7 Luglio. La catena di distribuzione propone davvero tante offerte, anche su prodotti d'elettronica ed informatica. Vediamo insieme le migliori.

Parlando delle più interessanti, le AirPods di Apple con custodia wireless di ricarica possono essere acquistate a 199 Euro, il 13% in meno rispetto ai 229 Euro. In offerta è disponibile anche la variante con la custodia da ricaricare con il cavo Lightning, su cui viene applicato uno sconto di 30 Euro che le fa costare 149 Euro.

Anche iPhone Xr in offerta: la variante da 64 gigabyte è disponibile a 699 Euro, il 21% in meno rispetto agli 889 Euro di listino del produttore di Cupertino. Sempre restando nel campo degli smartphone, Huawei P20 Pro nella configurazione con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna può essere acquistato a 399,90 Euro, il 46% in meno rispetto al prezzo di lancio.

Per quanto riguarda i televisori, la Samsung Series 6 QE55Q60RAT da 55 pollici 4K Ultra HD passa ad 849 Euro, rispetto ai 1299 Euro di listino, mentre il Sony KD55AF9 OLED, sempre da 55 pollici 4K Ultra HD, può essere acquistato a 1799 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori.

Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.