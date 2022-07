Unieuro Summer Black Friday: ottimo prezzo su una RTX 3070 Ti custom

Nell’ambito del Gran Finale del Summer Black Friday, la catena di distribuzione propone una serie di sconti molto interessanti. Tra i prodotti protagonisti del volantino troviamo anche una scheda grafica RTX 3070 Ti custom.

Si tratta della ASUS TUF Gaming TUF-RTX3070TI-O8G-GAMING, che può essere acquistata a 779,92 Euro, il 22% in meno rispetto ai 999,90 Euro di listino. Unieuro dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in tre rate PayPal a tasso zero ed interessi zero, con l’importo totale che viene diviso semplicemente in tre. Disponibile anche lo Smile Service con copertura da danni accidentali, per 12 mesi, a 24,99 Euro.

Il Gran Finale del Summer Black Friday continuerà fino al prossimo 10 Luglio 2022, e come abbiamo avuto modo di riportare nella nostra notizia dedicata propone tantissimi sconti su TV, smartphone, ma anche tablet, dispositivi indossabili e simili.

La TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti è caratterizzata da una nuova copertura in metallo in cui sono presenti tre ventole a tecnologia assiale con doppi cuscinetti a sfera. Gli ingegneri hanno anche ottimizzato la rotazione delle ventole per ridurre le turbolenze ed hanno integrato una modalità di arresto che le ferma in automatico alle basse temperature. La promozione sarà disponibile per le prossime 48 ore.