Unieuro Summer Black Friday, sono le ultime ore: le offerte imperdibili

Scadrà alle 23:59 di oggi, mercoledì 8 Luglio 2020, il Bastard Bastard Black Friday di Unieuro, e come avvenuto anche in precedenza riassumiamo le offerte più interessanti presenti nel volantino, concentrandoci ovviamente sui prodotti d'elettronica ed informatica.

L'iPad da 10,2 pollici con 32 gigabyte di memoria interna è disponibile a 469 Euro, l'11% in meno rispetto ai 529 Euro di listino. Sempre restando in ambito Apple, citiamo anche l'offerta molto interessante su iPhone 11 da 128 gigabyte, che viene proposto a 799 Euro dagli 889 euro del listino Apple. In sconto anche Apple Watch Series 3 con cassa da 38mm, GPS Only, a 199,90 Euro.

Tra i TV citiamo ovviamente l'LG 49SM8200PLA da 49 pollici 4K Ultra HD a 499 Euro, per un risparmio del 37% rispetto ai 799 Euro proposti dal produttore, mentre sulla Samsung RU8000 2019 da 65 pollici UHD 4K lo sconto è del 53% e può essere portata a casa a 699 Euro, il 53% in meno dai 1499 Euro precedenti. Interessante anche la promozione sul Samsung QE55Q60TAU da 55 pollici che invece è disponibile ad 899 Euro, il 10% in meno dai 999 Euro precedenti.

Fronte laptop, il Lenovo Legion Y540 viene proposto a 1499 Euro, il 16% in meno rispetto ai precedenti 1799 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.