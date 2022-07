Unieuro Summer Black Friday, ventilatore smart Xiaomi scontato del 33%

Vi ricordate del ventilatore smart di Xiaomi in sconto da Unieuro di cui si discuteva su queste pagine a fine giugno 2022? Ebbene, in quell'occasione il risparmio era ridotto, ma ora, a inizio luglio 2022, si fa sul serio in termini di offerte. C'è infatti un possibile risparmio del 33%.

Più precisamente, Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 viene ora venduto a un prezzo pari a 79,99 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web si apprende che solitamente il costo del prodotto ammonterebbe a 119,99 euro. Questa volta, dunque, è possibile risparmiare 40 euro. Niente male per un prodotto che generalmente non finisce troppo spesso al centro di sconti consistenti. Tra l'altro, si scende sotto alla "barriera psicologica" dei 100 euro e l'offerta arriva in un periodo in cui molti italiani sono alle prese col caldo.

In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa Summer Black Friday di Unieuro, che rimarrà disponibile fino al 10 luglio 2022. Al netto di questo, approfondendo quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che i rivenditori di Amazon Italia vendono ora il prodotto a 75,66 euro, anche se in questo caso la disponibilità è particolarmente limitata al momento in cui scriviamo. Il ventilatore coinvolto non compare invece sul sito Web ufficiale di MediaWorld.

Per il resto, ricordiamo che si sta facendo riferimento a un ventilatore smart. A tal proposito, Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 supporta i ben noti assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa, nonché l'app di gestione Mi Home. Sembra trattarsi di un buon momento in generale per "mettere le mani" sul prodotto, dunque potreste magari volerne approfittare per rendere ulteriormente smart la vostra abitazione.