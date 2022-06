Unieuro Summer Black Friday al via: centinaia di offerte fino al 30 Giugno 2022

Unieuro rinnova in giornata odierna il proprio volantino e lancia il Summer Black Friday, che fino al 30 Giugno 2022 proporrà un’ampia gamma di offerte su centinaia di prodotti.

Xiaomi Mi Band 5 è disponibile a 19,99 Euro, il 50% in meno rispetto ai 39,99 Euro di listino.

In offerta però segnaliamo anche l’iPhone 13 da 128 gigabyte a 789 Euro, il 15% in meno dai 939 Euro di listino, mentre l’iPad da 10,2 pollici WiFi Only con 64 gigabyte di memoria interna è disponibile a 299 Euro, il 23% in meno dai 389 Euro di listino. Il MacBook Air M1 da 13 pollici con 8GB di RAM ed SSD da 256 gigabyte, invece, è disponibile a 979 Euro, dai 1229 Euro di listino, mentre Apple Watch SE GPS con cassa da 44mm viene proposto a 299,90 Euro.

Il Lenovo IdeaPad Gaming 3, invece, viene proposto ad 899,90 Euro, il 18% in meno rispetto ai 1099 Euro.

Fronte TV, il Samsung UE43AU9070 da 43 pollici della Series 9 è disponibile a 399,90 Euro, il 42% in meno dai 699,90 Euro di listino. Interessante anche la riduzione sul Samsung QLED QE55Q70A da 55 pollici, che viene proposto a 599 Euro, il 53% in meno dai 1299 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata a questo indirizzo.