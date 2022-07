Unieuro Summer Black, Smart TV LG 2022 in super offerta sotto i 200 euro

Non c'è solamente l'Apple Summer Black Friday da Unieuro, in quanto sono molte le iniziative promozionali attive relativamente alla nota catena. A tal proposito, è stata lanciata un'offerta su uno Smart TV di LG uscito nel 2022.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, il modello LG LQ570B 32LQ570B6LA viene adesso venduto a un prezzo pari a 199,99 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del televisore sarebbe pari a 279,90 euro, dunque c'è un possibile risparmio del 28%. In parole povere, lo sconto è di 79,91 euro: non male per un modello uscito nel corso del 2022.

In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa Summer Black Friday di Unieuro, che rimarrà attiva fino al 10 luglio 2022. Insomma, ci saranno diversi giorni per poter usufruire degli sconti in seguito alla pubblicazione di questa notizia. Al netto di questo, la scheda tecnica di LG LQ570B 32LQ570B6LA comprende un pannello da 32 pollici con risoluzione HD, nonché il sistema operativo webOS. Immancabile il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per chi cerca uno Smart TV low cost, considerando anche il fatto che il prodotto viene venduto a partire da 228,95 euro dai rivenditori di Amazon Italia. Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul portale ufficiale di MediaWorld.