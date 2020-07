Unieuro Summer Days: AirPods in regalo sull'acquisto di un TV OLED

E' disponibile da oggi il nuovo volantino Summer Days di Unieuro e, dopo aver riportato le offerte più interessanti, scendiamo nei dettagli soffermandoci sulla categoria dei TV OLED. Nello specifico, la catena di distribuzione regala le AirPods Classic sull'acquisto di un TV promozionato.

Come leggiamo nelle condizioni della promozione, basta semplicemente aggiungere uno dei modelli di TV OLED presenti in questa pagina nel carrello per ricevere a casa le AirPods con cavo Lightning.

Tra le promozioni troviamo l'LG OLED 55E9PLA da 55 pollici a 1799 Euro, dai 3178 Euro di listino, mentre l'OLED65C9PLA da 65 pollici è disponibile a 2299 Euro, per un risparmio del 37% rispetto ai 3678 Euro. Sempre dal fronte LG, troviamo anche l'OLED65C9SLA da 65 pollici a 1899 Euro, per un risparmio di circa 200 Euro se si tiene conto che il prezzo di listino è di 2077 Euro.

Panasonic propone il TX-55GZ1000E da 55 pollici 4K Ultra HD a 1299 Euro, il 12% in meno dai 1477 Euro precedenti. Sony invece propone il KD55AG8 a 1499 Euro, il 10% in meno dai 1677 Euro, mentre per quanto riguarda Philips il 55OLED854/12 da 55 pollici 4K Ultra HD è disponibile a 1499 Euro: in questo caso il risparmio è del 31% dai 2178 Euro di listino.