Unieuro Summer Days: in offerta tanti TV QLED di Samsung, con Galaxy Buds+ in regalo

Continuiamo ad avventurarci nei Summer Days di Unieuro, nell'ambito del nuovo volantino attivo fino al prossimo 23 Luglio. La catena di distribuzione propone tantissimi sconti sui TV QLED di Samsung, che danno diritto alle Galaxy Buds+ in regalo.

Il Q90R del 2019 da 65 pollici 4K è disponibile a 1999 Euro, il 45% in meno rispetto ai 3668 Euro di listino. Sulla Series 8 invece troviamo il QE49Q80TAT da 49 pollici a 1199 Euro, per un risparmio del 12%, ed il QE55Q80TAT da 55 pollici a 1499 Euro.

Rientra negli sconti anche la Series 6: il modello QE43Q60TAU da 43 pollici può essere acquistato a 699 Euro, mentre il QE55Q60TAU da 55 pollici viene proposto a 999 Euro, il 14% in meno rispetto ai 1168 Euro di listino.

Nella Series 7 invece il QE55Q70TAT da 55 pollici è disponibile a 1099 Euro, il 13% in meno dai 1267 Euro imposti dal produttore, il QE65Q70TAT invece passa a 1599 Euro ed il QE75Q70TAT a 2499 Euro.

Per la Series 9, invece, il QE55Q90TAT da 55 pollici viene proposto al prezzo di 1999 Euro, per un risparmio del 7% rispetto ai 2168 Euro precedenti, mentre il QE65Q90TAT da 65 pollici può essere portato a casa a 2499 Euro.

Come avviene per la promozione che dà diritto alle AirPods gratis, anche in questo caso per ricevere le Galaxy Buds+ in omaggio è necessario solo aggiungere un prodotto nel carrello.